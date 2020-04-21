Российский футбольный клуб Краснодар планирует побороться за защитника нидерландского Фейенорда Риджесиано Хапса. Ранее быкам удалось приобрести его партнера по команде Тонни Вилену.

Российский футбольный клуб "Краснодар" планирует побороться за защитника нидерландского "Фейенорда" Риджесиано Хапса. Ранее "быкам" удалось приобрести его партнера по команде Тонни Вилену.Как сообщает Feyenoord Nieuws, 26-летний Хапс также входит в сферу интересов нескольких турецких клубов. По информации издания, "Бешикташ" готов предложить за игрока Огузхана Озъякупа.Контракт Хапса с "Фейенордом" рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 4,8 миллиона евро.