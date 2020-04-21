Курс рубля снижается в первые 30 минут торгов на Московской бирже. К 10:25 мск евро подорожал на 75 коп. до 81,12 руб., доллар – на 68 коп. до 74,67 руб. согласно данным торгов.

Курс рубля снижается в первые 30 минут торгов на Московской бирже. К 10:25 мск евро подорожал на 75 коп. до 81,12 руб., доллар – на 68 коп. до 74,67 руб. согласно данным торгов.Рубль дешевеет из-за снижения цены нефти. Остаются туманными перспективы снятия карантина в странах, что снижает спрос на нефть.Европейский эталон Brent к 10:30 мск подешевел на 2,4% до $27,4 за баррель, стоимость американского эталона WTI снизилась значительней — на 22% до $14,97 за баррель впервые с марта 1999 года из-за заполнения американских нефтехранилищ.