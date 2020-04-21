LG продолжает подогревать интерес перед анонсом нового смартфона, призванного перезагрузить мобильный бизнес южнокорейской компании. Ранее раскрыли название нового бренда — Velvet — и показали несколько изображений с ключевыми особенностями дизайна новинки. Теперь же настала очередь видео.

LG продолжает подогревать интерес перед анонсом нового смартфона, призванного "перезагрузить" мобильный бизнес южнокорейской компании. Ранее раскрыли название нового бренда - Velvet - и показали несколько изображений с ключевыми особенностями дизайна новинки. Теперь же настала очередь видео.Помимо закругленного у боковых граней корпуса и фотомодулятор без характерного выступа (заметно выдается лишь основная камера) в ролике видно, что у смартфона есть 3,5-мм аудиоразъем. Все механические кнопки - включения/блокировки и регулировки громкости - располагаются на левом ребре. На верхнем торце размещен слот для SIM-карты.Показали и дизайн фронтальной панели. Рамка над экраном оказалась шире, чем снизу (обычно производители делают наоборот), а фронтальная камера разместилась в полукруглой "челке". Ранее вырез такой же формы использовался в смартфоне Essential стартапа создателя Android Энди Рубина.Устройство LG будет оснащаться системой-на-чипе Qualcomm Snapdragon 765 - это не вполне флагманский чипсет с точки зрения вычислительной производительности, однако он оснащен встроенным 5G-модемом и нейросопроцессорами, поддерживающими продвинутые функции камеры.LG Velvet показан в ролике в четырех расцветках: белой, черной, зеленой (оттенок близок к тому, что Apple использовала в iPhone 11 Pro, только поверхность корпуса глянцевая) и градиентной оранжево-розовой. Ожидается, что официальный анонс смартфона состоится в середине мая.