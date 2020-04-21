Руководитель центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что у людей с ранней стадией ВИЧ есть преимущество ..

Руководитель центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский считает, что у людей с ранней стадией ВИЧ есть преимущество перед коронавирусом COVID-19. Их иммунная система борется сильнее, чем у обычного человека, сообщаетПокровский пояснил, что при попадании ВИЧ в организм иммунитет не ослабевает, а активизируется, пытаясь бороться с инфекцией. При этом он задействует все механизмы уничтожения вирусов. Специалист полагает, что вырабатываемые при этом тела также воздействуют на коронавирус.