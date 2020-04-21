Мировая экономика стоит на пороге сильнейшего кризиса со времен Второй мировой войны из-за коронавируса, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Мировая экономика стоит на пороге сильнейшего кризиса со времен Второй мировой войны из-за коронавируса, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.Пандемия коронавируса оказывает очень серьезное влияние на мировую экономику, а также экономику Японии, отметил Мотэги, сообщает РИА "Новости". Правительство Японии намерено увеличить объем антикризисной поддержки экономики со 108 триллионов иен до 117,1 трллиона иен ($1,09 триллиона).Между тем ряд японских экспертов считают, что этих денег недостаточно и уровень безработицы в Японии поднимется в IV квартале до 2,72%, что на 1,56 миллиона человек больше, чем в IV квартале 2019 года. Это значит, что положение может оказаться хуже, чем в кризис 2008-2009 годов.По последним данным, в Японии отмечено 10797 случаев заражения коронавирусом, 236 человек скончались, 1159 пациентов выздоровели.Правительство Японии решило с мая начать прямые выплаты всем гражданам страны. Размер единовременной выплаты составит 100 тысяч иен ($927).В Японии с 17 апреля введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по всей стране. До этого режим ЧС действовал лишь в семи префектурах. Местные власти могут призвать жителей оставаться дома, а компании — приостановить работу, но такие меры пока не являются обязательными.