Своевременное обращение к врачам заметно повышает шансы зараженных на благоприятный исход и более легкое течение болезни, в отличие от попыток самостоятельно вылечиться дома, заявил в интервью телеканалу Россия 24 министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Своевременное обращение к врачам заметно повышает шансы зараженных на благоприятный исход и более легкое течение коронавируса нового типа, в отличие от попыток самостоятельно вылечиться дома, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он подчеркнул, что заболевание развивается нелинейно, и хорошее самочувствие не дает пациенту гарантий, что так же будет и на следующий день. Кроме того, министр оценил эффективность принятых в стране мер."Мы видим, что те меры, которые принимаются по разобщению и самоизоляции, они эффективны. И в Москве, в том числе, мы видим, что интенсивность распространения процесса и, что очень важно, поступление тяжелых больных — этот рост приостановлен. Те пациенты, которые своевременно обращаются и рано начали лечение, у них исходы и прогноз значительно лучше, чем у тех, кто самостоятельно принимали лекарства или просто ждали, что завтра станет лучше, а потом — это особенность этого заболевания — его течение вдруг сильно ускоряется во времени", — рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.По данным на 19 апреля в России зафиксировано 42 853 случая заболевания. 3 291 человек уже выздоровел, 361 человек скончался.