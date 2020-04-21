27 апреля на телеканале Россия 1 состоится премьера нового серила Черное море. Главные роли в остросюжетной картине сыграли Екатерина Вилкова и Павел Трубинер.

27 апреля на телеканале "Россия 1" состоится премьера новогосерила "Черное море". Главные роли в остросюжетной картине сыграли ЕкатеринаВилкова и Павел Трубинер.Действия теленовеллы разворачиваются в 1944 году. Немецкие диверсанты-подводникиготовят крупномасштабную акцию по уничтожению Черноморского флота и Азовскойфлотилии. Противостоит врагу капитан второго ранга Сергей Сабуров и его группа контрразведчиков.Сабуров должен выйти на предводителя диверсантов агентаКунца. Герой пытается обнаружить и уничтожить школу по подготовке немецкихподрывников. Во время одной из операций Сергей Сабуров теряет студенческого другаЕгора Солей. После трагедии обстановка в команде контрразведчиков обостряется. Особый негатив исходит от вдовы погибшего Елены Солей. Дрязги вколлективе не должны помешать делу, ведь на кону судьба Черноморского флота.Роль Сергея Сабурова исполнил Павел Трубинер. Вдовупогибшего друга главного героя, Елену Солей, сыграла. Это непервый совместный проект звезд, поэтому на площадке "Черного моря" артистамбыло очень легко."Работать с Катей – большое актерское удовольствие. Мыпонимаем друг друга не то, что с полуслова, с полуподмигивания! Она замечательная,очень талантливая актриса", – признался Павел Трубинер. Сериал "Черное море"стартует на телеканале "Россия 1" 27 апреля в 21:20 мск.