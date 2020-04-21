21.04.2020

2020-04-21 08:25:03

На 23 тысячи детей во Владимирской области положены дополнительные выплаты

Это касается детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Она предоставляется только в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе на второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или другой законный представитель ребёнка, являющийся гражданином Российской Федерации и постоянно проживающий во Владимирской области.

Выплата осуществляется со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребёнком возраста восьми лет. Эта мера поддержки предоставляется в 2020 году за прошедший период, начиная со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года. Даже если в семье нескольких детей в возрасте 3-7 лет, выплата предоставляется на каждого ребёнка.

Во Владимирской области ожидаемая численность детей, имеющих право на эту меру господдержки, составляет не менее 23 тыс. человек. На обеспечение выплаты в 2020 году региону потребуется 1 млрд 496,8 млн рублей. При условии софинансирования расходных обязательств из федерального бюджета на уровне 89 процентов, из областного бюджета на эти цели будет направлено 164,7 млн рублей.