Благовещенск засыпало мокрым снегом. Отметки термометров вновь опустились ниже нулевой отметки. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

Благовещенск засыпало мокрым снегом. Отметки термометров вновь опустились ниже нулевой отметки. Порывы ветра достигали 18 метров в секунду.Из-за непогоды на дорогах образовался гололед. И, как следствие, автомобильные пробки, сообщает телеканал "Россия 24".Ночью и утром в Благовещенске чистили от снега дороги, убирали наледь с перекрестков, тротуаров и обочин. По прогнозам синоптиков, сегодня осадки в городе продолжатся.