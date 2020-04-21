В российском городе Курган арестовали мужчину, из-за неосторожности которого начался лесной пожар и едва не сгорела деревня. Он выбросил непотушенную сигарету в сухую траву, из-за чего ..

В российском городе Курган арестовали мужчину, из-за неосторожности которого начался лесной пожар и едва не сгорела деревня. Он выбросил непотушенную сигарету в сухую траву, из-за чего началось возгорание, передаетОгонь уничтожил множество деревьев и растений в одном из местных лесничеств и подобрался к поселению Малое Банниково, прежде чем был ликвидирован. В отношении нарушителя завели уголовное дело, его заключили под стражу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.