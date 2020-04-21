В Воронеже произошел пожар на предприятии по производству автоматических ворот ДорХан. Пламя повредило лишь печь полимеризации на площади 50 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет, передает ГТРК Воронеж со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В Воронеже произошел пожар на предприятии по производству автоматических ворот "ДорХан". Пламя повредило лишь печь полимеризации на площади 50 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет, передает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.Пожарные получили сигнал о возгорании около 22 часов вечера. На место ЧП выехали 36 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. Огонь был ликвидирован уже через полчаса. Причину ЧП еще предстоит установить.