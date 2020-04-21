Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, когда клиентам начнут поставлять серийные седаны Aurus Senat S600 и лимузины Aurus L700, а также рассказал о том, что просил доработать в автомобилях Владимир Путин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, когда клиентам начнут поставлять серийные седаны Aurus Senat S600 и лимузины Aurus L700, а также рассказал о том, что просил доработать в автомобилях Владимир Путин.Клиентам серийные автомобили Aurus начнут передавать в марте 2021 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1"."Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам", - сказал Мантуров.Кроме того, активно использующий Aurus Владимир Путин ранее давал рекомендации по его доработке, сообщил Мантуров в эфире "Россия-1"."С учетом того, что Владимир Владимирович стал активно использовать Aurus, первое время он давал также рекомендации, по своим направлениям, которые он считал, правильно изменить. В первую очередь это касалось технической работы Aurus", - отметил министр. - Он дает всегда правильные рекомендации, которые оперативно исполняются, но вот уже, честно говоря, давно не спрашивал, значит, все нравится, и все работает качественно".Рранее пара редких кабриолетов Aurus уже была передана в руки частных покупателей. Один из таких автомобилей даже засняли на видео.