Специалисты назвали страны, добившиеся наилучших результатов в борьбе с коронавирусом COVID-19. Эксперты оценили принятые государствами меры и их эффективность. Как пишет больше всего ..

Специалисты назвали страны, добившиеся наилучших результатов в борьбе с коронавирусом COVID-19. Эксперты оценили принятые государствами меры и их эффективность.Как пишет " больше всего баллов получил Израиль. Страна имеет хороший уровень медицины и богатый опыт действий в чрезвычайных ситуациях. На втором месте оказалась Германия, где из 143 тысячи заболевших умерли всего 4598 человек. Бронза досталась Южной Корее, которой в рекордные сроки удалось взять ситуацию под контроль.