Новосибирские власти приняли решение немного смягчить режим самоизоляции. Сделано это для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, а также экономику региона. К работе вернулись около 800 тысяч жителей. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск.

Новосибирские власти приняли решение немного смягчить режим самоизоляции. Сделано это для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, а также экономику региона. К работе вернулись около 800 тысяч жителей. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск".Среди предприятий, которым разрешили возобновить работу, — салоны красоты, почта, салоны связи, автосалоны, ремонтные мастерские. Мы понимаем, что ситуация при многодневном простое у предприятий складывается тяжелая ситуация, отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства области Андрей Гончаров.Безусловно, регулярные проверки соблюдения санитарных требований будут проходить на всех предприятиях. Если же рекомендации Роспотребнадзора проигнорируют, предприятию вынесут предписание, а затем выпишут штраф.Очень серьезно отнеслись к соблюдению норм безопасного труда строители. Например, на стройобъекте в Калининском районе повесили большой плакат с изображением современного строителя. Он в маске и защитных очках. У сотрудников регулярно измеряют температуру, на площадках появились санитайзеры. На некоторых стройках лично побывал глава региона Андрей Травников и проверил соблюдение жестких санитарных мер. Контролирует их выполнение областной Минстрой.По-прежнему закрыты в регионе торговые, развлекательные, спортивные центры, предприятия общепита. Все массовые мероприятия отменены. Режим самоизоляции будет продолжаться, пока ситуация с распространением коронавируса не изменится в лучшую сторону. К сожалению, пока продолжается рост числа заболевших в регионе. За последние сутки появилось 24 заболевших, среди них два ребенка.Сегодня же на базе больницы №11 в Новосибирске заработал инфекционный госпиталь. Сюда привозят пациентов с подозрением на коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оперштаба. Здесь оборудовано 642 койки, есть 286 точек для подключения кислорода, 76 аппаратов ИВЛ, компьютерный томограф.