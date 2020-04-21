Злоумышленница изготовила из неплатежных средств упаковку с якобы пересчитанными деньгами, а сама скрылась с подлинными похищенными деньгами через запасной выход...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.В полицию обратился житель Подмосковья. По его словам, в ходе проведения торговой сделки он обратился в один из пунктов обмена валюты, расположенный в центре столицы, для пересчета денежных средств и проверки их подлинности. Кассир пересчитала и упаковала деньги, а затем положила у кассы и вышла в соседнюю комнату, после чего скрылась. В дальнейшем заявитель обнаружил, что в упаковке с деньгами большая часть купюр представляет собой неплатежные средства. Материальный ущерб составил 2 миллиона 736 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 7-й Парковой улице задержали подозреваемую – 34-летнюю приезжую женщину.Как выяснилось, данная гражданка совместно с неустановленными соучастниками арендовала помещение, в котором ранее находилось отделение одного из банков, воссоздав антураж обменного пункта валюты. Получив для проверки деньги, злоумышленница изготовила из неплатежных средств упаковку с якобы пересчитанными деньгами, а сама скрылась с подлинными похищенными деньгами через запасной выход. Денежными средствами она совместно с соучастниками распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60