По данным оперативного штаба, на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заболевания коронавирусом COVID-19 (суточный прирост составил 4 268 человек). Выздоровели на данный момент 3 446 пациентов, 405 человек скончались.

По данным оперативного штаба, на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заболевания коронавирусом COVID-19 (суточный прирост составил 4 268 человек). Выздоровели на данный момент 3 446 пациентов, 405 человек скончались.Отмечается, что 1 935 (45,3%) случаев из новых зафиксированных выявлены как контактные, остальные являются завозными.В Москве за прошедшие сутки выявлено 2026 новых случаев, а общее число заболевших выросло до 26 350 человек.