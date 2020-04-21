Из-за резкого падения спроса на бензин российские нефтяники вынуждены продавать топливо себе в убыток.

За неделю с 13 по 19 апреля цена на АИ-92 на Петербургской товарно-сырьевой бирже упала почти на 11%, или 4,2 тыс. рублей, и 20 апреля составила 35,77 тыс. рублей за тонну. При этом расходы компаний на производство тонны бензина с учетом всех налогов и выплат в бюджет составляют 38,07 тыс. рублей. Таким образом, как подсчитали в компании Аналитика товарных рынков, чистый убыток на тонну бензина АИ-92 составляет примерно 2300 рублей.На фоне пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничений продажи бензина на АЗС в России упали на 30–70%.Кроме того, издержки компаний резко выросли в первую очередь из-за демпфера — механизма стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Его цель — сгладить удар по бюджету России от обнуления экспортных пошлин и резкого падения НДПИ при низких ценах на нефть. Если в январе 2020 года демпфер составлял 100 рублей за тонну, то теперь нефтяники должны отчислять в бюджет больше 17 000 рублей за каждую тонну.По расчетам Российского топливного союза, в себестоимости бензина более 60% составляют именно налоги и акцизы, а стоимость сырья — менее 10%.