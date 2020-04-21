Из-за пандемии коронавируса авиаперевозчики законсервировали 17 тысяч различных лайнеров, то есть примерно половину глобального авиапарка.

Пандемия коронавируса подрезала крылья авиакомпаниям по всему миру. Перевозчикам пришлось вывести из эксплуатации половину глобального парка самолетов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group, на начало апреля перевозчики законсервировали 17 тысяч различных лайнеров.Причиной такого жесткого приземления стали карантинные меры и всеобщая самоизоляция. Сильнее всего, что вполне ожидаемо, пострадали компании, которые раньше ориентировались на международный рынок. Так, ирландский лоукостер Ryanair заземлил 99% своего авиапарка, а британский EasyJet и вовсе отменил все свои рейсы.Снижение активности также ударило и по национальным перевозчикам. Например, германская Lufthansa сейчас обслуживает менее 3 тысяч пассажиров в сутки, тогда как до кризиса этот показатель находился на уровне 350 тысяч.Эксперты считают, что, несмотря на постепенное смягчение ограничений в некоторых странах, быстрого восстановления отрасли ждать не стоит. Более того, возвращение в небо может стать для авиакомпаний не менее серьезным вызовом, чем вынужденный простой, ведь разрабатывать план полетов придется практически с нуля, а изменение ситуации с коронавирусом потребует чуть ли не еженедельной корректировки маршрутной сети.