Избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова показала детские снимки наследника, себя и музыканта. Поклонники пришли к выводу, что ребенок растет очень похожим на знаменитого отца.

Избранница рэпера Тимати Анастасия Решетова показала детские снимки наследника, себя и музыканта. Поклонники пришли к выводу, что ребенок растет очень похожим на знаменитого отца.Модель опубликовала фото в своем инстаграм-аккаунте. Она предложила фолловерам оценить кадры. По словам Анастасии Решетовой, у них с возлюбленным была вечная дилемма: на кого похож их сын Ратмир.Подписчики сошлись во мнении, что малыш – вылитый рэпер Тимати в детстве. "Папина копия", – отметил один из них. При этом некоторые заметили, что у мальчика только мамины губы и улыбка. Другие пришли к выводу, что схожесть мальчика со знаменитыми родителями – 50 на 50.Напомним, ранее рэпер Тимати отправил послание Насте Ивлеевой, в котором резко раскритиковал ее выпуски и эфиры. Певец сравнил звезду интернета с одной весьма эпатажной персоной.21 Апр 2020 в 7:58 PDTОтметим, что – не только успешный артист, но и отличный бизнесмен. За 16-летнюю карьеру он сколотил целое состояние. Музыкант является основателем и соучредителем группы компаний Black Star, включающей в себя музыкальный лейбл, магазины одежды, рестораны, барбершопы, тату-салоны и многое другое.