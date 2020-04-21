Мужчины лежали в отделении эндокринологии городской больницы №1. В ночь на 18 апреля пенсионеру приснился страшный сон: в его дом проник грабитель, причем его внешность совпадала с обликом соседа по палате.

В Краснодаре 73-летний мужчина из-за ночного кошмара задушил 39-летнего соседа по больничной палате, сообщает региональное управление СКР.Мужчины лежали в отделении эндокринологии городской больницы №1. В ночь на 18 апреля пенсионеру приснился страшный сон: в его дом проник грабитель, причем его внешность совпадала с обликом соседа по палате. Мужчина вскочил с кровати и принялся душить мнимого злоумышленника. На крики сбежались медсестры, но было уже поздно — пострадавший скончался от асфиксии.Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего, в ближайшее время подозреваемому, который во всем сознался, будет избрана мере пресечения.