Атомную подводную лодку Хабаровск, которая будет вооружена морскими беспилотниками Посейдон, спустят на воду через 1-2 месяца. После чего она отправится на испытания: они займут около двух лет.

Атомную подводную лодку "Хабаровск", которая будет вооружена морскими беспилотниками "Посейдон", спустят на воду через 1-2 месяца. После чего она отправится на испытания: они займут около двух лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе.Это уже вторая подводная лодка, способная нести беспилотники "Посейдон". Первая, "Белгород", была спущена на воду в апреле 2019 года."Хабаровск" – представитель проекта 09851. По данным СМИ, ее водоизмещение составляет 10 тысяч тонн, скорость – около 30 узлов, или более 50 километров в час. Предельная глубина погружения – 500 метров.Напомним, о новейшем российском беспилотнике "Посейдон" рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в 2018 году. Президент отметил, что аппарат способен двигаться гораздо быстрее любого подводного или надводного корабля и на глубине до 1 километра. Специально для "Посейдона" был создан компактный ядерный реактор, который дает дрону практически неограниченный радиус действия.