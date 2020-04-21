Злоумышленник от имени хозяина квартиры нанял нескольких риелторов, с которыми заключил договоры на продажу данной квартиры...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Южное задержали 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на мошенничество.В территориальный отдел полиции обратился житель столицы. Он рассказал, что сдал в аренду свою квартиру на Чертановской улице, а спустя некоторое время обнаружил на одном из сайтов в сети Интернет объявление о продаже своей жилплощади за 6,4 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний житель столицы.Установлено, что злоумышленник от имени хозяина квартиры нанял нескольких риелторов, с которыми заключил договоры на продажу данной квартиры. Далее объявление о ее продаже было размещено на одной из интернет-площадок.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22