Заявитель сообщил, что неизвестный попытался угнать принадлежащий ему грузовой тягач и прицеп-контейнеровоз...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО г. Москвы задержали 37-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке угона грузового тягача.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 46-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный попытался угнать принадлежащий ему грузовой тягач и прицеп-контейнеровоз, которые были припаркованы на Бартеневской улице. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Южнобутовской улице задержали подозреваемого.Установлено, что злоумышленник камнем разбил лобовое стекло автомобиля, влез в кабину, завел двигатель и попытался уехать, однако, не справившись с управлением, совершил ДТП, после чего скрылся с места происшествия.Отделом дознания ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56