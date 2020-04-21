В московском поселении Вороновское начала прием пациентов инфекционная больница, построенная всего за месяц для борьбы с коронавирусом COVID-19. Она вошла в состав городской клинической ..

В московском поселении Вороновское начала прием пациентов инфекционная больница, построенная всего за месяц для борьбы с коронавирусом COVID-19. Она вошла в состав городской клинической больницы №68, сообщает "".Сообщается, что в медучреждение уже поступили первые 20 человек. В общей сложности, в ней могут находиться на лечении до 800 людей. Численность персонала в настоящее время составляет 500 человек, но штат планируют расширить. Отличительная особенность больницы в том, что каждую из коек можно переоборудовать под реанимационную и подключить пациентов к ИВЛ.