Предприятия оборонно-промышленного комплекса полуострова Крым прошли полную дезинфекцию. Спецобработку провели подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота.

Новая лаборатория, где будут проводить тесты на коронавирусную инфекцию, появится на базе Кожно-венерологического диспансера Севастополя. Сейчас оформляются последние документы, и с 21 апреля начнется заказ тест-систем.Как сообщили на заседании правительства города, больных готовы принять также инфекционная больница и горбольница №9. Для тяжелых пациентов подготовят 427 коек и 150 аппаратов ИВЛ.Тем временем, все предприятия оборонно-промышленного комплекса полуострова Крым прошли полную дезинфекцию. Спецобработку провели подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота, передает служба информации "33Live.Ru Севастополь".В зоне ответственности ЧФ - более десяти объектов ОПК, их общая площадь — более 250 гектаров, в том числе 390 зданий на территории предприятий. Военнослужащие обрабатывали по 1-2 объекта в сутки. При работе использовались авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины ТМС-65У и переносные комплекты ДКВ-1К. Специальным составом военные химики ежедневно дезинфицируют также около 40 городских улиц.Видео предоставлено пресс-службой Черноморского флота.