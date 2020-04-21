В настоящее время выявлено свыше пятидесяти эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которой составил около двадцати двух миллионов рублей...

«В МВД России пришло письмо от 85-летнего жителя города Симферополя, который просил разыскать мошенников, завладевших его сбережениями. Пожилой человек сообщил, что злоумышленники похитили почти пятьсот шестьдесят тысяч рублей, которые он, продав дачный участок, собирал на операцию.Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев поручил профильным подразделениям принять исчерпывающие меры для установления и задержания виновных лиц.В ходе проверки выяснилось, что потерпевшему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Банка России. Она сообщила, что мужчина якобы стал обладателем денежного приза, как активный покупатель лекарств. Размер вознаграждения составляет триста пятьдесят тысяч рублей. Но чтобы получить их, необходимо сделать несколько переводов на общую сумму двести сорок тысяч рублей. Перечислив деньги, пожилой человек никакого приза не получил, а женщина перестала отвечать на его звонки.Спустя три месяца потерпевший по почте получил конверт, в котором находились фальшивые документы – решение Таганского районного суда г. Москвы и свидетельство на получение компенсации в размере трехсот шестидесяти трех тысяч рублей за утраченные им в результате мошенничества денежные средства. После этого ему позвонили несколько человек. Выдавая себя за инкассаторов и их руководителей, они предложили перевести на указанные ими счета триста шестнадцать тысяч рублей якобы для исполнения решения суда. Пенсионер перечислил требуемую сумму и вновь остался ни с чем.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска были выявлены две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан. Установлена их численность, роли участников, методы конспирации, способы распределения незаконного дохода.Аферисты действовали по следующей схеме: предполагаемые лидеры групп организовали три мобильных кол-центра в автомашинах, которые передвигались по дорогам столичного региона, и еще четыре стационарных – в арендованных квартирах. Оттуда их сообщники обзванивали граждан, которые ранее приобретали медицинские препараты, и заявляли о якобы причитающейся им компенсации. Для получения денег потерпевшим предлагалось оплатить госпошлину, страховку и услуги инкассации. В дальнейшем деньги зачислялись на счета других соучастников. С целью конспирации злоумышленники представлялись вымышленными именами и использовали абонентские номера сотовых телефонов, оформленные на третьих лиц.Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве и Следственной части Следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ с квалифицирующим признаком «совершено организованной группой». Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым расследование данных уголовных дел поставлено на контроль.В столичном регионе и в Пензенской области сотрудниками МВД России при участии Росгвардии задержаны восемь подозреваемых. Проведено девятнадцать обысков. Обнаружено свыше ста бланков свидетельств на компенсационные выплаты и техническое оборудование, на котором они изготавливались. Кроме того, изъяты базы персональных данных граждан в электронном и печатном форматах, а также банковские карты, оформленные на третьих лиц, компьютеры и средства связи. Среди обнаруженных доказательств оказалась и банковская карта, на номер которой пенсионер перечислил свои сбережения, а также записи с его анкетными данными.В настоящее время выявлено свыше пятидесяти эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которой составил около двадцати двух миллионов рублей. Всем фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Узнав, что подозреваемые в совершении преступления задержаны, 85-летний житель Симферополя обратился к полицейским: «Я хочу выразить глубочайшее уважение и признательность Министру Владимиру Александровичу Колокольцеву и его сотрудникам, пожелать им здоровья и поздравить их с наступающим праздником Победы. Я встретил настоящих, честных людей в погонах и благодарю за то, что они поймали мошенников и привлекают их к ответственности».Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоСкачать слова потерпевшегоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк