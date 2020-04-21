Чистая прибыль промышленных предприятий Китая снизилась в I квартале по сравнению с тем же периодом 2019 года на 58,8%, по данным Комитета по контролю и управлению госимуществом Госсовета КНР.

Чистая прибыль промышленных предприятий Китая снизилась в I квартале по сравнению с тем же периодом 2019 года на 58,8% из-за карантина и эпидемии коронавируса, по данным Комитета по контролю и управлению госимуществом Госсовета КНР.Доходы китайских государственных предприятий центрального подчинения снизились на 11,8% в годовом исчислении до 6 триллионов юаней (около $857,14 миллиарда), сообщил на пресс-конференции официальный представитель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Пэн Хуаган.Свыше 80% центральных госпредприятий столкнулись со снижением доходов по итогам квартала. Но в марте большинство из них улучшили результат после возобновления работы: их выручка выросла до уровня января 2020 года — 2,2 триллиона юаней, сообщило госагентство "Синьхуа".Коэффициент использования производственных мощностей в промышленности Китая снизился до 67,3% с 75,9% в аналогичном периоде предыдущего года, подсчитало Государственное статистическое управление КНР.Снижение переживают все секторы, включая основные. Коэффициент загрузки производственных мощностей в горнодобывающем секторе уменьшился на 6 процентных пункта, обрабатывающей промышленности — на 9,1 п. п., загрузка мощностей в секторе производства и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды снизилась на 3,8 п. п.ВВП Китая в I квартале года снизился на 6,8% до 20,65 триллиона юаней, сообщило 17 апреля Национальное статистическое бюро КНР.