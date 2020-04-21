В понедельник президент РФ Владимир Путин намерен провести видеосовещание с ведущими экспертами по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки.

В понедельник президент РФ Владимир Путин намерен провести видеосовещание с ведущими экспертами по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки. В ходе переговоров будет дана оценка эффективности мер по борьбе с коронавирусом, в том числе методов лечения инфекции, передает "Интерфакс".По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в совещании примут участие руководители российских ведущих профильных научно-исследовательских центров, ученые-вирусологи и инфекционисты.