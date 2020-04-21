Сразу у двух самом такинов родились детеныши. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Новосибирского зоопарка. Телята родились в зоологическом парке в марте и уже успели подрасти, однако все еще питаются молоком и держатся рядом с мамами.

Сразу у двух самом такинов родились детеныши. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу Новосибирского зоопарка. Телята родились в зоологическом парке в марте и уже успели подрасти, однако все еще питаются молоком и держатся рядом с мамами.Такины являются парнокопытными млекопитающими. Ареал их обитания - горы Тибета, северо-востока Индии, Непала, китайских провинций провинций Шэньси и Сычуань. Сейчас популяция эти животных сокращается, поэтому их частно называют исчезающим символом гор. Уменьшение их численности происходит из-з потери среды обитания. В настоящий момент зоологические парки принимают участие в различных программах по сохранению это редкого вида.Напомним, ранее в новосибирском зоопарке родились 7 разноцветных козлят.