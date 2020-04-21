В России нет роста заболеваемости внебольничными пневмониями по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве продолжают вести мониторинг по заболеваемости сезонным гриппом, ОРВИ и пневмониями.

В России нет роста заболеваемости внебольничными пневмониями по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщает Роспотребнадзор.В ведомстве продолжают вести мониторинг по заболеваемости сезонным гриппом, ОРВИ и пневмониями и отмечают, что превышения среднемноголетних показателей нет.Между тем, как сообщалось ранее, большая часть случаев пневмоний в Москве связана с коронавирусной инфекцией. В этой связи было решено отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии.По последним данным, в России зарегистрировано более 42 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них 24324 случая — в Москве. Скончался 361 пациент, выздоровел 3291. Проведено почти 2 миллиона тестов на коронавирус. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря принятым мерам рост тяжелых больных с COVID-19 в столице остановлен.