Российские банки в понедельник объявили о начале приема заявок на ипотеку по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. Первыми заявки начинают принимать ВТБ, Дом.РФ, Альфа-банк, ПСБ.

Российские банки в понедельник объявили о начале приема заявок на ипотеку по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. Первыми заявки начинают принимать ВТБ, Дом.РФ, Альфа-банк, ПСБ."В дополнение к государственным субсидиям ПСБ опустил ставку по программе до 6% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 15 мая", — сообщается на сайте ПСБ."Разницу между рыночной ставкой и 6,5% субсидирует государство. Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис", — уточнили в крупнейшем частном банке страны."Ставка 6,5% будет действовать в течение всего срока кредитования. Получить ипотеку по льготным условиям можно до 1 ноября 2020 года", — сообщили в Дом.РФ.Максимальный размер кредита по новой госпрограмме льготной ипотеки составит 8 миллиона руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 миллиона руб. — для остальных регионов. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от стоимости квартиры, срок такой ипотеки — до 20 лет, — уточнили в ВТБ.Президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 апреля, предложил ввести льготную ипотеку под 6,5% годовых. Новая программа льготной ипотеки потребует 6 миллиардов руб. в 2020 году, сообщил глава государства на совещание по вопросам развития строительной отрасли.Средняя действующая ипотечная ставка по России в размере 9% стала высокой для многих россиян. Если рыночная ставка будет выше 6,5%, то сверх этой ставки будет субсидировать государство. Льготная ставка будет действовать весь период ипотеки. Льготную ипотеку можно будет оформить до 1 ноября 2020 года для покупки жилья стоимостью до 3,5 миллиона руб. в регионах и 8 миллионов руб. в Москве и Санкт-Петербурге.Президент поручил правительству в кратчайшие сроки разработать и ввести программу льготной ипотеки. О льготной ипотеке попросили застройщики во время совещания. Продажи квартир в новостройках упали на 65% к 15 апреля, а по итогам апреля ожидается снижение на 70%. По их оценкам, сейчас ситуация в отрасли хуже, чем в кризис 2008-2009 годов и 2014 года.