В России начнут тестировать на коронавирус собак и кошек, заниматься этим будет Россельхознадзор. Безопасность в режиме самоизоляции нужно соблюдать не только людям, но и животным.

В России начнут тестировать на коронавирус собак и кошек, заниматься этим будет Россельхознадзор. Безопасность в режиме самоизоляции нужно соблюдать не только людям, но и животным.Кот Виктор давно снискал славу самого известного, самого корпулентного и невозмутимого кота, борца с правилами авиаперелетов. В просторной квартире он ищет, где бы самоизолироваться . Подошел дорожный чемодан: там уютно, а дно служит когтеточкой. Но возможно, Виктор скучает по путешествиям. "Самоизоляция на пользу коту. Ему нужно больше активности, вес стал снижаться", – говорит хозяин кота Михаил Галин.Большим собакам тоже нужно больше бегать и играть, нужны пробежки в парках. Хозяева думают, чем заменить это в домашних условиях. Хорошо, когда есть беговая дорожка. Питомцы проводят с хозяевами 24 часа в сутки, перенимая их привычки, а это далеко не всегда любовь к беговой дорожке. Кинологи советуют придумывать всякие игры для собак, предлагать не только физическую нагрузку, но и интеллектуальную.Выходить во двор и играть нужно теперь осторожно. Не рекомендуется хватать с земли мячики и палки – таким образом собака может навредить хозяину. "Огромный контакт с землей. На улице может быть вирус, собака сама не заболеет, но для человека это может быть опасно", – рассказала кинолог Анна Шевченко, добавив, что на прогулку с собакой хозяину стоит надевать защитную маску.А заказы на маски для собак и кошек уже поступают петербургскому кутюрье Стасу Лопаткину. Тем временем ученые Россельхознадзора разрабатывают первую в стране тест-систему, которая позволит диагностировать заболевание COVID-19 у животных.Некоторые хозяева собак не хотят выходить на улицу ни под каким предлогом и отдают питомцев на передержку: гостинцы для собак и кошек стремительно наполняются. И только одна собака в России официально лишена возможности гулять – это шпиц Мила. Она вернулась с хозяевами из Таиланда и сидит на карантине, справляя естественные надобности дома.