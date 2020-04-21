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<a href="https://33live.ru/novosti/21-04-2020-rossiyanin-vystrelil-v-sebya-iz-oxotnichego-ruzhya-i-ostalsya-zhiv.html" target="_blank">Россиянин выстрелил в себя из охотничьего ружья и остался жив</a> - Охотник из подмосковного поселка Михнево едва не погиб, решив почистить ружье. Оно оказалось заряженным, сообщает . В какой-то момент 41-летний мужчина случайно выстрелил себе в бедро. Пуля ..