Охотник из подмосковного поселка Михнево едва не погиб, решив почистить ружье. Оно оказалось заряженным, сообщает .
В какой-то момент 41-летний мужчина случайно выстрелил себе в бедро. Пуля ..
Охотник из подмосковного поселка Михнево едва не погиб, решив почистить ружье. Оно оказалось заряженным, сообщает "".
В какой-то момент 41-летний мужчина случайно выстрелил себе в бедро. Пуля пробила его насквозь, но кость осталась невредимой. Приехавшие врачи оказали помощь и назначили лекарственную терапию.