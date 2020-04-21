В Свердловской области директор компании-перевозчика избил пассажира автобуса, который попытался оплатить проезд надорванной купюрой номиналом в 50 рублей. 52-летнего бизнесмена арестовали, ..

В Свердловской области директор компании-перевозчика избил пассажира автобуса, который попытался оплатить проезд надорванной купюрой номиналом в 50 рублей. 52-летнего бизнесмена арестовали, сообщаетМолодого мужчину высадили из автобуса, после чего недовольный россиянин позвонил с жалобой в компанию ООО "АТ-Транс", которая осуществляла перевозку. Однако вместо помощи директор фирмы вызвал 19-летнего парня на бой. Он пришел на "стрелку" с другом, однако его оппонент привел гораздо больше сторонников.Пассажир и его товарищ потерпели поражение, однако руководитель фирмы был вскоре был арестован. В отношении него завели уголовное дело.