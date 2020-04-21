С космодрома Восточный начнут осуществлять запуски в стратосферу. Об этом сообщает ГТРК Амур со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Работу в этом направлении организуют по схеме ГЧП.

С космодрома Восточный начнут осуществлять запуски в стратосферу. Об этом сообщает ГТРК "Амур" со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.Работу в этом направлении организуют по схеме ГЧП. При этом строительства инфраструктуры и налаживания спецпроизводства для развития полетов в ближний космос не планируется. Эксперты пришли к заключению, что для этих целей лучше использовать действующие платформы. Также изведено, что аппаратура для космодрома будет проходить тестирование на стратостатах, изготовленных частными компаниями.Одним из проектов по подъему различных объектов в стратосферу — создание системы доступного интернета в отдаленных районах России. Как считают авторы проекта, это может быть гораздо выгоднее спутниковой связи.