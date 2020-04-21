В ней будет 6 корпусов, 2 бассейна, актовый зал на 350 мест, современный спортивный зал-трансформер

В ней будет 6 корпусов, 2 бассейна, актовый зал на 350 мест, современный спортивный зал-трансформер.Без второй смены- Родители учеников в Коммунаре и сами дети очень ждут, когда же откроют новую школу в нашем микрорайоне, - поделилась Карина Дивеева из Владимира, позвонившая к нам в редакцию. - Переживаем, что из-за коронавируса её сдадут не вовремя. Как обстоит дело со строительством и сроками?Не школу, а целый школьный комплекс вовсю строят во владимирском микрорайоне Коммунар по нацпроекту «Образование».Его начали возводить в июле прошлого года. Контракт на 933,4 миллиона рублей на строительство объекта подписали с компанией «МНК-Групп». Ранее они досрочно возвели в областном центре ледовый комплекс «Владимир». Ещё на 20 миллионов учреждение оснастят оборудованием. Всего стоимость объекта - более 950 миллионов рублей.По проекту, школа будет с двумя бассейнами и шестью корпусами (тремя учебными, одним административным, а также столовой, актовым залом и спорткомплексом). Общая площадь комплекса, который рассчитан на 1100 учеников, по проекту составляет 18,6 тысячи «квадратов».Школа-новостройка будет носить номер 46. Учреждение решит проблему второй смены в микрорайоне Коммунар. К слову, старое здание было построено почти 60 лет назад и с трудом справлялось с количеством учеников. При проектной мощности в 500 человек в неё ходили почти 900 детей.Ударными темпамиСейчас на строительной площадке, несмотря на установленный в области режим повышенной готовности, в две смены трудятся не меньше 180 человек. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности - сотрудникам выдают маски и антисептики.Это позволяет проводить работы с опережением срока, сообщает мэрия областного центра. Сейчас строители уже завершили вынос сетей теплоснабжения, устройство наружных сетей канализации, водоснабжения и дренажной канализации. Также подрядчики уже возвели фундаменты блоков с утеплением и гидроизоляцией, смонтировали монолитный каркас и наружные стены новых школьных корпусов, делают внешнюю отделку и утепление зданий. В процессе монтажа находится и металлический каркас спортзала.Новое здание школы планируют ввести в эксплуатацию в мае 2021 года. Только после этого строительная компания приступит к сносу старой школы.Глава администрации областного центра Андрей Шохин:- В сентябре 2021 года школа откроет двери для учеников. Это масштабный современный проект, отвечающий всем требованиям безопасности и комфорта. Школа рассчитана на 1100 учеников, в ней будет 2 бассейна, актовый зал на 350 мест, современный спортивный зал-трансформер. Объект такого формата - не просто образовательное учреждение, а центр спортивной и общественной деятельности для всех жителей района.