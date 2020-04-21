Филипп Киркоров поделился в соцсети новостью о бизнес-сотрудничестве. Среди тех, кто отреагировал на новость, оказался аккаунт оперного певца.

Филипп Киркоров поделился в соцсети новостью о бизнес-сотрудничестве. Среди тех, кто отреагировал на новость, оказался аккаунт оперного певца.Король российской эстрады сообщил в "Инстаграм", что совсем скоро поклонники увидят запуск его проекта с байером Омаром Байрамовым. Филипп Киркоров предложил фолловерам приобрести товары повседневного спроса, но и эксклюзивные вещи из его знаменитой гардеробной.При этом артист пообещал, что часть вырученных средств пойдет на благотворительность. В комментариях к посту Филиппа Киркорова смайлы в виде аплодисментов поставил и Дмитрий Хворостовский. Но разгадка такому странному и пугающему обстоятельству вскоре нашлась.Оказывается, после смерти оперного певца его аккаунт ведут дети Максим и Нина, рожденные во втором браке с оперной певицей Флоранс Илли, сообщает телеграм-канал "Только никому".22 Ноя 2017 в 12:11 PSTНапомним, ранее во время прямого эфира с Настей Ивлеевой раскрыл неожиданные подробности личной жизни. Оказывается, исполнителя совершенно не интересуют романтические отношения. По его словам, последние пару десятков лет он получал от любви только боль и разочарование. Теперь артист бережно относится к своим чувствам и делится ими только с самыми близкими.