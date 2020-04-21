Распри в семье Марии Шукшиной начались с новой силой после выхода на экраны шоу Секрет на миллион. Оказалось, что многочисленная родня в погоне за наживой оставила престарелую Лидию Федосееву-Шукшину без угла.

Распри в семье Марии Шукшиной начались с новой силой после выхода на экраны шоу "Секрет на миллион". Оказалось, что многочисленная родня в погоне за наживой оставила престарелую Лидию Федосееву-Шукшину без угла.Квартирный вопрос испортил не только москвичей, но и петербуржцев. Оказалось, что состоятельная бабушка отписала внучке Анне Трегубенко недвижимость в городе на Неве. Девушка, недолго думая, продала ее, а затем избавилась и от доли в элитном жилье в Москве. В эфире шоу на НТВ Аня отметила, что эта информация убьет ее мать, Марию Шукшину.Актриса пока никак не комментировала скандал вокруг наследства. Впрочем, ей тоже достался лакомый кусок: Лидия заявила, что передала старшей дочери авторские права на произведения Василия Шукшина.В своем инстаграм-аккаунте женщина поделилась мыслями насчет семьи. Видимо, последние события заставили ее обратиться к священным писаниям в поисках истины и успокоения. Артистка процитировала отрывок из Евангелия. "И враги человеку домашние его... Сильно! Почему Господь так сказал?(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – вопросом Мария Шукшина.Актриса привела в публикации ряд различных толкований цитаты. Например, в одной из них говорится, что лучше терпеть оскорбление, чем наносить, и если вынести обиду, то Бог дарует мир.В комментариях к публикации фолловеры поддержали знаменитость. Они пожелали женщине силы духа, чтобы справиться с трудностями. "Сейчас просто такое время бездельники могут только на телеке за ваш счет зарабатывать", – написал один из пользователей "Инстаграм". Мария Шукшина лайкнула комментарий в знак одобрения.5 Дек 2018 в 1:58 PST