СК выступил с заявлением, в котором сообщил о пристальном внимании к материалам в Сети с заведомо ложной информацией о новом коронавирусе, а также к видеороликам о дистанционном обучении, в которых содержатся пранки и издевательства над учителями. Их авторов будут выявлять и наказывать.

Следственный комитет России выступил с заявлением, в котором сообщил о пристальном внимании к материалам в Сети с заведомо ложной информацией о новом коронавирусе, а также к видеороликам о дистанционном обучении, в которых содержатся пранки и издевательства над учителями.В СК отметили, что такое "недостойное и оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам", но также "препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей".Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что недоумение вызывают и подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей Интернета, которые должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и учителям, или, как минимум, не мешать им.Она напомнила, что подобные действия "не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность"."А при отдельных квалифицирующих признаках такие действия могут привести и к уголовно-правовым последствиям", — добавила Петренко.В сообщении Следственного комитета также говорится, что ведомство вместе с Министерством просвещения России в рамках мониторинга материалов, размещаемых в Интернете, будет продолжать отслеживать подобные деструктивные публикации и устанавливать лиц, причастных к их распространению с последующей правовой оценкой данных действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния.