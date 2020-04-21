21.04.2020

2020-04-21 19:20:04

Следственный комитет поможет контролеру получить зарплату за 9 месяцев

О нарушении своих трудовых прав 59-летний житель Коврова сообщил руководителю следственного управления СК России по Владимирской области Артему Кулакову в ходе выездного личного приема граждан.

Заявитель по трудовому договору работал контролером в управляющей компании «ГРИН-ПИКъ», где в период с апреля по декабрь 2018 года ему частично не выплачивалась заработная плата, причиненный ущерб составил свыше 78 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Владимирсклй области.

Он даже добился решения суда, который обязал компанию-должника выплатить задолженность по заработной плате и компенсацию морального вреда в общей сумме более 81 тысячи рублей. Однако уже свыше года решение суда руководством управляющей компании не исполняется, в том числе в порядке исполнительного производства.

Теперь следователь СК России проводит комплекс действий для решения вопроса о выплате потерпевшему заработанных денежных средств.