Злоумышленники внесли в банкомат купюры «билета банка приколов», пополнив указанный ими счет, после чего списали настоящие денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих, подозреваемых в мошенничестве.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился представитель одного из банков. Он сообщил, что при проведении инкассации банкомата на Большой Дорогомиловской улице были выявлены фальшивые пятитысячные купюры на общую сумму 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались двое 21-летних приезжих.Установлено, что злоумышленники внесли в банкомат купюры «билета банка приколов», пополнив указанный ими счет. После зачисления денег подозреваемые в другом банкомате сняли настоящие денежные средства. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93