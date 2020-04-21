Снегопад пришел на помощь амурским огнеборцам. Все действовавшие природные возгорания в регионе ликвидированы, ГТРК Амур. Новые очаги в настоящий момент отсутствуют.

Снегопад пришел на помощь амурским огнеборцам. Все действовавшие природные возгорания в регионе ликвидированы, ГТРК "Амур". Новые очаги в настоящий момент отсутствуют.Также пожарные потушили 23 пала сухой растительности. Они были зафиксированы в восьми районах области, а также в Белогорске, поселке Прогресс и Благовещенске. За время действия особого противопожарного режима сотрудники МЧС и полицейские составили более тысячи административных протоколов за нарушения правил безопасности.Отметим, сотрудники прокуратуры считают, что причиной увеличения количества возгораний частно являются не только погодные условия. После вмешательства надзорного ведомства в нескольких городах и районах устранили недочеты в подготовке к сезону огня — проведели опашку населенных пунктов, укомплектовали добровольные дружины и создали минерализованные полосы.Напомним, ранее стало известно, что дым от пожаров окутал центральные и южные районы Амурской области. Как сообщили представители Амурского центра пожарной безопасности, это произошло из-за выжигания травы на полях Поднебесной. Спутник зафиксировал в Китае множественные термоточки. В регион дым пришел из-за сильного южного ветра.