Оказывается, первая ракетка мира Новак Джокович большой специалист в области медицины и является твердым противником всякого рода вакцинаций. Об этом он заявил во время онлайн-общения с другими спортсменами Сербии. Я не хочу, чтобы меня заставляли прививаться, - сообщил собеседникам теннисист.

Оказывается, первая ракетка мира серб Новак Джокович большой специалист в области медицины и является твердым противником всякого рода вакцинаций. Об этом он заявил во время онлайн-общения с другими спортсменами Сербии. "Я не хочу, чтобы меня заставляли прививаться", — сообщил собеседникам теннисист.Речь в разговоре зашла о том, что некоторые прививки, сделанные человеку в детстве, могли положительным образом повлиять на его отношение к коронавирусу, чья пандемия захватила мир и остановила все культурные и спортивные мероприятия. Джокович оказался среди тех, кто полагается на бога и собственное мнение в сложных медицинских вопросах."Лично я против любой вакцинации и не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать, — цитирует серба Reuters. – Что будет, если вакцинацию от коронавируса сделают обязательной? Мне придется принимать решение. Но у меня свои взгляды на этот вопрос, и я не знаю, изменятся ли они со временем".Некоторые эксперты уже оценили негативный фон от высказываний Джоковича. Авторитетный теннисист, который по большому счету должен подавать пример другим людям в борьбе с вирусом, высказывается с точки зрения не науки, не медицины, а собственного взгляда на проблему, в которой он по большому счету серьезно не разбирается. Специалисты считают, что таким образом Новак агитирует против прививок вообще, что, конечно, неприемлемо для спортсмена его уровня. "Он мог бы просто оставить свои взгляды при себе, а не высказываться публично", — сказал один из комментаторов.