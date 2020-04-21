В городе Изобильный в воскресенье три десятка мужчин забросали камнями дом, куда сбежала молодая жена после свадьбы. Поводом для такой агрессии явился отказ вернуть выкуп, полученный за невесту.

В городе Изобильный в воскресенье три десятка мужчин цыганской национальности забросали камнями дом, куда сбежала молодая жена после свадьбы. Поводом для такой агрессии явился отказ вернуть выкуп, полученный за невесту.Приехавшие на вызов о беспорядках полицейские не сразу смогли угомонить разбушевавшихся родственников и знакомых мужа, лишившегося жены. Наиболее агрессивные были задержаны. Возбуждено два уголовных дела по статьям "Порча имущества" и "Хулиганство".О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако очевидцы говорят, что дом, подвергшийся нападению, лишился почти всех окон, а несколько легковых автомобилей, припаркованных неподалеку, были повреждены.