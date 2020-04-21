Трое больных коронавирусом COVID-19 человек выздоровели в Москве после переливания донорской плазмы. Ее взяли у людей, справившихся с болезнью ранее, сообщает . Заместитель мэра Москвы по ..

Трое больных коронавирусом COVID-19 человек выздоровели в Москве после переливания донорской плазмы. Ее взяли у людей, справившихся с болезнью ранее, сообщает .Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова отметила, что двое из них выздоровели спустя 10 дней после процедур. Еще один человек был выписан из больницы через две недели после начала лечения. Ракова добавила, что пациенты, которым переливали плазму, переносят болезнь без тяжелых осложнений.