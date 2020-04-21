Сейчас их изолировали, они проходят лечение на дому

У троих докторов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Владимира – положительный результат на COVID-19.По информации пресс-службы администрации Владимирской области, сначала коронавирус был выявлен у одного из пациентов больницы. Его перевели в инфекционный госпиталь Городской больницы №6, а персонал больницы стали экстренно тестировать на наличие вирусной инфекции. В результате, болезнь была выявлена у трёх врачей. Сейчас их изолировали, они проходят лечение на дому.По словам и.о главного врача ГКБ скорой помощи Валентина Бабышина, в больнице усилили противоэпидемический режим и провели дезинфекцию в помещениях. Врачи, несмотря ни на что, продолжают работать в штатном режиме и проводят экстренные операции.