Крупным российским театрам и музеям в течение трех месяцев возместят убытки, понесенные ими из-за режима самоизоляции. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Крупным российским театрам и музеям в течение трех месяцев возместят убытки, понесенные ими из-за режима самоизоляции. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."Мы понимаем, что есть особенно крупные музеи и крупные театры, существенная часть доходов которых, а как следствие – заработной платы, была связана с продажей билетов, – цитирует главу Минкульта ТАСС. – Поэтому нам в первую очередь важно, чтобы дефицит этих средств был восполнен в ближайшие три месяца".По словам Любимовой, в данный момент руководство театров и музеев пересматривает планы спектаклей и выставок, решает, с чего лучше начать "возвращение в жизнь"."Это очень важно еще и психологически", – подчеркнула министр культуры.Что касается международных проектов, то, по словам Любимовой, какие-то из них придется перенести на следующий год. Но, в любом случае, ведомство будет ориентироваться на решения руководства творческих организаций."Какие-то международные проекты, безусловно, переедут на другой год, каких-то, возможно, не будет, – сказала министр. – Но это будет совершенно точное понимание художественного руководителя каждого театра и совместное решение вместе с труппой – от какого репертуара отказаться".Из-за режима самоизоляции и запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией COVID-19 учреждения культуры оказались недоступны для посетителей. Тем не менее, театры предлагают зрителям смотреть онлайн-трансляции, а музеи приглашают на виртуальные экскурсии. Так, 4 апреля сообщалось, что за две недели 10 миллионов человек совершили онлайн-экскурсии по залам Эрмитажа.