Солдаты и офицеры, которые должны были участвовать в Параде Победы 9 мая, отправятся в двухнедельный карантин после возвращения на место постоянной службы.

Солдаты и офицеры, которые должны были участвовать в Параде Победы 9 мая, отправятся в двухнедельный карантин после возвращения на место постоянной службы.Боевая техника пока останется на хранении в Западном военном округе, уточняют военные. А транспорт, на котором военнослужащие поедут обратно, будет продезинфицирован, пишет агентство ТАСС.Напомним, ранее Владимир Путин распорядился перенести Парад Победы на Красной площади из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.Кроме того, на двухнедельный карантин отправятся все новобранцы, призванные весной 2020 года.