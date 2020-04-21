Китайские ученые изучили несколько штаммов коронавируса COVID-19 и обнаружили самый агрессивный из них. Выяснилось, что именно он проник в Испанию и Италию, откуда позже попал и в Россию, ..

Китайские ученые изучили несколько штаммов коронавируса COVID-19 и обнаружили самый агрессивный из них. Выяснилось, что именно он проник в Испанию и Италию, откуда позже попал и в Россию, сообщает телеканал "".Специалисты пояснили, что он является наиболее заразным и быстро проникает в клетки человека, уничтожая их изнутри. Они утверждают, что агрессивные виды вируса бьют по организму более чем в 200 раз сильнее слабых. Но даже те способны вызывать тяжелые осложнения.