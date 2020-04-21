Во Владивостоке трое человек пострадали от удара током. ЧП произошло на железнодорожной станции Гайдамак 18 апреля. Попытавшись забраться на вагон поезда, подросток 2005 года рождения получил удар электрическим током. В результате полученных травм он скончался на месте.

Во Владивостоке трое человек пострадали от удара током. ЧП произошло на железнодорожной станции Гайдамак 18 апреля. Попытавшись забраться на вагон поезда, подросток 2005 года рождения получил удар электрическим током. В результате полученных травм он скончался на месте.В этот же день возле станции Первая Речка при попытке забраться на крышу вагона поезда от разряда тока погиб еще один молодой человек. Находившегося с ним несовершеннолетнего товарища госпитализировали с ожогами. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Подростку оказывают необходимое лечение.По факту инцидентов СК начал процессуальные проверки. Следователи планируют установить все детали случившегося и дать правовую оценку действиям сотрудникам железной дороги, сообщают "Вести:Приморье".Представители Дальневосточного следственного управления на транспорте предупреждают о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге. Смертельный удар током от контактной сети можно получить и без прямого контакта с токопроводящими элементами. Расстояние, на котором поражает электроток, может составлять до двух метров.